'Rainha do livestreaming' na China desaparece da Internet após forte multa

As contas on-line de uma das personalidades chinesas mais influentes na rede, conhecida como a "rainha do livestreaming", desapareceram nesta terça-feira (21), depois que ela foi condenada a pagar mais de US$ 200 milhões por sonegação de impostos. Huang Wei, de 36 anos, conhecida como Viya, é considerada um ícone do comércio on-line. Esta modalidade cresceu fortemente na China em meio à pandemia do coronavírus.

Com mais de 110 milhões de seguidores nas redes sociais, Viya vendeu 8,5 bilhões de iuanes (ou US$ 1,3 bilhão) em produtos em uma única noite no recente "Dia do Solteiro", a maior data anual de compras do país.

Na segunda-feira, 20, funcionários da Secretaria da Fazenda de Hangzhou (leste) informaram que Viya foi multada em 1,3 bilhão de iuanes (US$ 204 milhões) por fraude fiscal. Esta é uma das maiores multas já aplicadas a uma pessoa famosa na China.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Hoje, as contas de Viya haviam desaparecido das principais plataformas on-line, e sua página "livestreaming" na loja de comércio eletrônico Taobao, de propriedade do gigante Alibaba, estava indisponível.

As buscas por sua conta no Weibo e no Duyin - os correspondentes chineses do Twitter e do Tik Tok, respectivamente - também não apresentavam resultados.

As autoridades reguladoras chinesas que monitoram a Internet determinam, com frequência, o fechamento das contas na rede de pessoas que caíram em desgraça para o governo.

A multa contra Viya foi anunciada em um momento em que as autoridades intensificam sua campanha contra os excessos de celebridades e perseguem fraudes fiscais.

Em agosto, a atriz Zheng Shuang, conhecida por vários papéis em séries de televisão chinesas, foi condenada a pagar uma multa de US$ 46 milhões.





Tags