Macacos enfurecidos matam 250 cachorros na Índia por vingança

A morte de um filhote de macaco supostamente por alguns cães deixou um bando de outros macacos enfurecidos na cidade de Majalgaon, no distrito de Beed, em Maharashtra, na Índia. Como ato de vingança, eles começaram a matar filhotes de cachorro e, no mês passado, cerca de 250 pequenos cães teriam sido mortos após serem jogados de grandes alturas. As informações foram divulgadas pelo portal indiano News18.

Imagens captadas sugerem que um bando na área vê um filhote, o pega e o leva para um local alto, seja do topo de uma árvore ou de um prédio, e, então, o joga no chão. De acordo com o portal, a aproximadamente 10 km de Majalgaon há uma aldeia chamada Lavool.

Com população de cerca de cinco mil pessoas, agora quase não há mais filhotes de cães na região. Moradores chamaram funcionários do departamento florestal para que os primatas fossem pegos, mas nem eles conseguiram.

Após essa tentativa falha, os habitantes tentaram salvar os filhotes de sua aldeia, mas os macacos também os atacaram em retaliação, o que acabou machucando algumas pessoas. O portal News18 afirma até que um homem caiu de um prédio tentando salvar seu animal de estimação. Segundo os moradores, quase não sobraram filhotes em sua aldeia e o bando de macacos passou a ter como alvo até crianças pequenas.



