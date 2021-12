De gravata a uma casa, bens de Maradona vão a leilão neste domingo, 19

De uma gravata à casa de seus pais, passando por dois automóveis BMW e uma caixa de charutos cubanos, cerca de 90 bens do ex- jogador de futebol argentino Diego Maradona serão postos à venda no domingo, 19, em um leilão internacional on-line, realizado de Buenos Aires.

"A esta hora, temos 1.120 pessoas registradas e em condições de participar", disse o organizador do leilão, Adrián Mercado, à AFP neste sábado.

Os 87 lotes serão oferecidos por valores iniciais que variam de 50 a 900 mil dólares, especificou Mercado sobre o leilão ordenado pela justiça argentina em acordo com os herdeiros do campeão da Copa do Mundo de 1986, no México.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Italiano é preso com um milhão de arquivos de pedofilia

Eleição de extremos no Chile amplia polarização

Constituinte criou expectativas altas demais, diz analista

Chileno Kast nega ser candidato de extrema-direita

"Os filhos fizeram uma grande seleção de material, as mais afetivas, de grande memória, de grande paixão, a família guardou", explicou Mercado.

O imóvel leiloado é o que Maradona deu aos pais no início dos anos 1980, quando o atacante jogava no Boca Juniors, localizado no bairro residencial de Villa Devoto, em Buenos Aires.

Também fazem parte do catálogo do leilão dois carros BMW, modelos 2017 e 2016, avaliados em 225 mil e 165 mil reais, cada. Há também uma van Hyundai 2015, avaliada em 38 mil dólares e um apartamento de dois quartos no balneário de Mar del Plata (400 km ao sul), cujo lance inicial é de 65 mil dólares.

Outro item é a esteira de correr que Diego usava quando morava em Dubai, avaliada em 3,5 mil dólares, uma foto de Maradona com Fidel Castro, de 400 dólares, e um umidificador de charutos, de 300 dólares.

Gravatas, bonés, botas e roupas esportivas, seis televisores, móveis, aparelhos de ginástica, pinturas e fotos completam a oferta de mercadorias a serem leiloadas por ordem da juíza Luciana Tedesco.

O leilão começará no domingo às 11h local (mesmo horário de Brasília) e terá duração de mais de duas horas, estimou Mercado.

O dinheiro arrecadado será destinado ao pagamento de dívidas e despesas, e não será distribuído entre os herdeiros, inclusive suas filhas e filhos.

Após o leilão, os tribunais decidirão o destino dos lotes que não forem arrematados.

Tags