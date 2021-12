Negociação de acordo nuclear com Irã é pausada e decepciona autoridades europeias

As negociações entre o Irã e potências mundiais para salvar o acordo nuclear de 2015 foram pausadas nesta sexta-feira, 17. O intervalo se deu para que o negociador iraniano faça uma viagem de consulta a seu país, após uma rodada marcada por tensões sobre novas demandas de Teerã.

Diplomatas europeus disseram que foi "uma pausa decepcionante" e que os negociadores em Viena estão incapazes de avançar nas conversas. No entanto, pontuaram que "algum progresso técnico" foi feito.

Os participantes disseram que pretendem retomar as negociações rapidamente, embora ainda não tenham firmado uma data.

O negociador-chefe da China, Wan Qun, afirmou que "com sorte, serão retomadas antes do final do ano".

Diplomata da União Europeia, Enrique Mora, que presidiu as negociações, ecoou a afirmação e disse esperar que a retomada se dê ainda em 2021.

As negociações atuais em Viena entre os demais signatários do acordo nuclear de 2015 - conhecido como Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês) tiveram início em 29 de novembro, depois de mais de cinco meses, depois de uma troca de governo no Irã.

Também houve uma pequena pausa na semana passada, quando as delegações voltaram para casa para consultar seus governos.

