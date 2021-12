Casa Branca: Biden está comprometido com a saúde da população norte-americana

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta quarta-feira, 1º, que a prioridade do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é com a saúde da população norte-americana e está usando todas as ferramentas ao seu alcance. Questionada se a política do atual governo era pior que a do ex-presidente, foi enfática: "estamos cuidando de nossa população, enquanto o ex-presidente sugeriu que as pessoas injetassem alvejante".

Questionada sobre as atividades da Rússia na fronteira com a Ucrânia, Psaki disse que o país tem sido claro sobre suas preocupações sobre uma retórica belicosa da ação, bem como sobre o aumento de tropas na fronteira.

