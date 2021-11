Alemanha tem primeiro caso suspeito de variante ômicron

Em meio a uma onda de casos de covid-19, a Alemanha registrou, neste sábado, o primeiro caso suspeito de infecção pela variante ômicron, que deixa o mundo em alerta após ter sido descoberta esta semana na África do Sul.

Em publicação no Twitter, o ministro para Assuntos Sociais da região de Hesse, no país europeu, Kai Klose, disse que várias mutações foram encontradas ontem em uma pessoa que retornou da nação sul-africana e foi devidamente isolada. "O sequenciamento completo ainda está pendente no momento", explicou.

Mais cedo, a Holanda informou que 61 pessoas testaram positivo para o coronavírus após desembarcarem de dois voos vindos da África do Sul. As autoridades locais ainda investigam se há incidência da nova variante.

