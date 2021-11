Mulher é presa após invadir asilo, ficar nua e dançar no colo de idosos

Uma mulher de 35 anos foi presa no último domingo, 21, na Flórida (EUA), depois de invadir um asilo, tirar a roupa e dançar pelada no colo de vários idosos.

De acordo com a polícia, Heather Cruz entrou na casa de repouso por uma porta lateral. Lá dentro, ela se despiu, expondo sua genitália, e agarrou o proprietário do local.

Heather chegou a ser instruída a parar, conforme consta no boletim de ocorrência, mas ela ignorou os pedidos e se sentou nua no colo de outros dois moradores, com 65 anos ou mais, enquanto dizia “você gostou” para uma das vítimas.

Segundo o canal WFLA, outros dois ocupantes da casa de repouso tentaram remover Heather e escoltá-la até a porta da frente, no entanto, ainda nua, ela teria agarrado os testículos de um deles e feito vários comentários sexuais.

Quando a polícia chegou ao local, Heather foi ordenada a vestir uma camisa, mas ela resistiu aos policiais e os atacou. Ela então foi algemada e levada até a viatura.

Heather agora enfrenta três acusações de agressão contra pessoas de 65 anos de idade ou mais, duas de agressão contra um policial, além de atentado ao pudor e outras outras acusações.

Ela foi transportada para o Centro de Detenção local e mantida presa sob fiança de 48 mil dólares.

(Do Correio 24 horas, via Rede Nordeste)

