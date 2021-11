Quase 250 migrantes foram resgatados no Canal da Mancha nas últimas 48h

Cerca de 250 migrantes foram resgatados entre a noite de sexta-feira, 19, e o sábado, 20, enquanto tentavam chegar à Inglaterra pelo Canal da Mancha - informaram ontem as autoridades marítimas francesas.

Os 243 migrantes foram resgatados e levados para os portos de Boulogne-sur-Mer, Dunquerque e Calais, no norte da França, onde "foram colocados sob responsabilidade da polícia de fronteira e do Serviço Departamental de Bombeiros e Salvamento", escreveu a Prefeitura Marítima do Canal da Mancha e do Mar do Norte (Premar) em um comunicado.

Sobre o assunto Protestos contra restrições 'anticovid' na Holanda deixam ao menos 30 detidos

Homem armado mata um e deixa quatro feridos na Cidade Velha de Jerusalém

Justiça iraquiana avalia polêmico casamento de menina de 12 anos

Militares do Sudão concordam em restituir premiê e libertar presos políticos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista à AFP na sexta-feira, o prefeito marítimo do Canal da Mancha e do Mar do Norte, prefeito marítimo do Canal da Mancha e do Mar do Norte, disse que houve "uma nova aceleração" nas tentativas de travessia em novembro.

O número de tentativas de se chegar ao Reino Unido usando esta rota, uma das mais movimentadas do mundo, já havia dobrado nos últimos três meses. Nos anos anteriores, seu ritmo diminuiu no outono europeu (primavera no Brasil.

A prefeitura marítima contabilizou 15.400 tentativas de travessia e 3.500 pessoas resgatadas nos primeiros oito meses do ano.

"Hoje, mais do que dobramos esses números. Estamos em 31.500 migrantes que deixaram a costa e 7.800 migrantes que foram resgatados", relatou Philippe Dutrieux.

Em 2020, houve uma morte confirmada entre janeiro e agosto, contra sete este ano, acrescentou.

Tags