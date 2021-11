Mulheres vão processar o Catar por exames invasivos em aeroporto

atar prometeu garantir a segurança futura das passageiras do sexo feminino

Várias mulheres submetidas a exames ginecológicos no aeroporto de Doha vão processar as autoridades do Catar, em busca de indenização por um constrangimento que gerou condenação internacional, anunciou seu advogado nesta segunda-feira, 15.

Mulheres em dez voos da Qatar Airways saindo de Doha foram submetidas a buscas no final do ano passado, quando as autoridades procuravam a mãe de um bebê recém-nascido que foi abandonado no banheiro de um aeroporto.

O incidente gerou indignação e alimentou temores sobre o tratamento às mulheres no Catar, que deve receber milhares de visitantes na Copa do Mundo de 2022.

O Catar é uma monarquia muçulmana ultraconservadora, onde sexo e maternidade fora do casamento são puníveis com prisão.

Confrontado com os danos comerciais e de imagem potencialmente devastadores do incidente, o Catar prometeu garantir a segurança futura das passageiras do sexo feminino.

O primeiro-ministro do emirado apresentou um pedido de desculpas e o oficial de segurança do aeroporto supostamente responsável pela busca foi punido.

Mas Damian Sturzaker, advogado das vítimas, disse que as mulheres não foram informadas sobre as melhorias nos procedimentos do aeroporto e que suas tentativas de buscar mediação não tiveram sucesso.

