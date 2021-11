Golfinho que teve calda amputada e inspirou filme morre na Flórida

O golfinho fêmea Winter, que inspirou os filmes “Winter, o golfinho” (2011) e “Winter, o golfinho 2” (2014), morreu na última quinta-feira, 11, no aquário Clearwater Marine, Flórida, onde morava.



"Enquanto estamos com o coração partido pela morte de Winter, nos consolamos em saber que nossa equipe fez todo o possível para dar a ela a melhor chance de sobrevivência. Trabalhamos com especialistas em mamíferos marinhos e especialistas de todo o país para proporcionar-lhe os melhores cuidados disponíveis", disse a veterinária Shelly Marquardt em comunicado publicado nas redes sociais do aquário.

Winter foi encontrada em 2006, quando ainda era filhote, presa a uma rede para capturar caranguejos. Debilitada, ela foi levada ao hospital marinho aquário da cidade e precisou ter a calda amputada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto PF apreende animais silvestres que sofriam maus-tratos no Rio

COP26 chega a acordo para acelerar luta contra a mudança climática

Winter aprendeu a nadar com uma prótese, o que acarretou problemas em sua coluna. A partir daí, o golfinho ganhou as manchetes de todo o mundo por ser o primeiro animal marinho a utilizar uma prótese.

A história de Winter virou filme, que contou com a participação dos atores Harry Connick Jr. e Ashley Judd.

Tags