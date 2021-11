Biden defende programas, e diz que irão reduzir pressão inflacionária

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a afirmar nesta terça-feira, 9, que seus programas no âmbito Build Back Better não irão causar mais inflação, mas reduzir a pressão nos preços, citando economistas. Em um evento do partido democrata, o líder reconheceu "que o custo da gasolina vem aumentando" e os problemas que isso causa no país, mas voltou a defender seus planos, inclusive pela capacidade de criar empregos bem pagos.

"Queremos ser um partido mais unido do que nunca, levando em conta 2022", afirmou o presidente, lembrando as eleições de meio de mandato no ano que vem que deverão ser decisivas para o mandato, incluindo o risco dos democratas perderem a maioria no Congresso. "Não é um momento qualquer para nosso país, é um ponto de inflexão", apontou Biden, lembrando ainda a necessidade existente de enfrentar o desafio das mudanças climáticas.

