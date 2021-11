Inundações repentinas deixam quase dez mortos na Indonésia

As chuvas torrenciais de quinta-feira deflagraram inundações em Malang e e na cidade de Batu, invadindo as casas com lama e escombros.

Socorrista indonésios buscam sobreviventes sob as encostas tomadas pela lama, nesta sexta-feira (5), depois que enchentes repentinas na ilha de Java deixaram pelo menos oito mortos - informou a agência de catástrofes.

As chuvas torrenciais de quinta-feira deflagraram inundações em Malang e e na cidade de Batu, invadindo as casas com lama e escombros. Um muro d'água destruiu as pontes locais.

Seis pessoas foram retiradas com vida dos escombros, mas as equipes de resgate já encontraram vários corpos em Batu e mais duas vítimas fatais em Malang.

Hoje, as equipes de resgate correm contra o tempo em busca de várias pessoas desaparecidas em Batu, relata a Agência Nacional de Combate a Desastres da Indonésia.

"Até agora, continuamos tentando encontrar três pessoas", disse o presidente da agência, Abdul Muhari, em um comunicado.

Deslizamentos de terra fatais e inundações repentinas são comuns neste arquipélago do Sudeste Asiático durante a estação chuvosa, que começou em setembro. De acordo com ambientalistas, as catástrofes costumam ser causadas, em parte, pelo desmatamento.









