Casa Branca: bom momento para seguir em frente com o pacote social e climático

A Casa Branca avalia que as negociações sobre o pacote social e climático, proposto pelo presidente Joe Biden, estão em um bom momento para o tema seguir em frente. A vice-secretária de imprensa, Karine Jean-Pierre, afirmou que conversas ainda serão feitas e pontuou que Biden já deixou clara a urgência da aprovação.

Questionada, a porta-voz disse que já está claro que o pacote social será custeado por meio da taxação de grandes empresas, para que elas paguem sua "parcela justa", como diz a Casa Branca. Ela notou que o comitê de análise tributária do pacote social não inclui algumas fontes importantes de receita.

Quanto à inclusão de licença remunerada, ponto que enfrenta objeções do senador Joe Manchin, por exemplo, a vice-secretária disse que Biden e sua equipe estão trabalhando para conseguir a aprovação do pacote com essa medida. "É um ponto pessoalmente importante para o presidente".

Jean-Pierre afirmou que Biden trabalha próximo aos líderes democratas do Senado e da Câmara. "Eles são parceiros nessas negociações. Agora, quando entra no funcionamento de cada Casa, ele deixa para a líder da Câmara, Nancy Pelosi e o líder do Senado, Chuck Schumer".

