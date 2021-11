Menina de 4 anos é encontrada após 18 dias desaparecida na Austrália

Cleo Smith desapareceu no dia 16 de outubro da barraca onde acampava com sua família e foi encontrada sozinha em uma casa perto do local; um homem de 36 anos foi detido

Uma australiana que estava desaparecida há 18 dias foi encontrada nesta quarta-feira, 3. Cleo Smith, de 4 anos, estava com boas condições de saúde quando a polícia da Austrália a encontrou sozinha em uma casa em Carnarvon, perto de onde desapareceu.

Na casa em que Cleo foi encontrada, nessa terça-feira, 4, a polícia deteve um homem de 36 anos, sem vínculos com a família.

A garota desapareceu no dia 16 de outubro, às 6h30, da barraca onde acampava com sua família no estado da Austrália Ocidental. A polícia chegou a oferecer uma recompensa de 1 milhão de dólares australianos (US$ 750 mil, ou cerca de R$ 4,2 milhões) por informações que pudessem ajudar a encontrá-la.

Durante os 18 dias de seu desaparecimento, uma busca frenética por terra, ar e mar mobilizou 100 agentes da polícia estadual. O subdelegado que cuidava do caso, Col Blanch, contou a uma rádio local que viu "detetives experientes chorando de alívio" após Cleo ser encontrada.



A criança foi devolvida aos pais pouco depois e sua mãe, Ellie, expressou seu alívio nas redes sociais. "Nossa família está completa de novo".



