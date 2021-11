Dicionário de Oxford escolhe "vax" como a palavra do ano

O mais respeitado dicionário em língua inglesa escolhe o diminutivo para vacina como a palavra do ano. A palavra "vax" foi registrada pela primeira vez em 1799, época em que foi inventada a vacina contra a varíola.A palavra vax, diminutivo para vacina em inglês, foi eleita a palavra do ano de 2021 pelo Dicionário de Oxford, o mais tradicional e respeitado em língua inglesa e que elege anualmente uma palavra como o termo que define e resume aquele ano. O motivo, evidentemente, foi o significativo aumento do uso do termo vax devido à pandemia de covid-19. A editora-chefe do Dicionário de Oxford, Fiona McPherson, explicou à emissora estatal inglesa BBC que a escolha era óbvia, pois o termo vax foi o palavra com "mais impacto" em 2021. "O termo remonta aos anos 1980, mas de acordo com as nossas pesquisas era pouco usada até este ano", disse McPherson. "Quando olhamos para a sua versatilidade na possibilidade de criar outras palavras, como vaxxie [selfie tirada durante a inoculação], tornou-se claro que vax se sobressaía na multidão." Entre as muitas palavras usadas como sinônimo de vacina em inglês, como os termos jab e shot, vax acabou por dominar por sua "força de chamar a atenção, de não precisar de explicações e também pela facilidade de ser atrelada a outros termos", segundo McPherson. As grafias vax e vaxx são aceitas, mas a forma com apenas um "x" é a mais comum. A palavra vax foi registrada pela primeira vez em inglês em 1799, enquanto seus derivados "vaccinate" (vacinar) e "vaccination" (vacinação) aparecem pela primeira vez em 1800. Os três termos vêm da palavra "vacca", que em latim significa vaca. O termo é o resultado do trabalho pioneiro do médico e cientista inglês Edward Jenner, que criou na passagem do século 18 para o século 19 uma vacina contra a varíola utilizando um vírus que infectava vacas. O Dicionário de Oxford conta com mais de 14,5 bilhões de palavras e é constantemente atualizado. Nos anos anteriores, termos como selfie, vape e toxic foram escolhidos como palavras do ano. pv (ots)