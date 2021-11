Prédio de 21 andares desaba na Nigéria; busca por sobreviventes continua

Equipes de resgate continuam em busca de sobreviventes após um prédio em construção com 21 andares desabar em Lagos, na Nigéria, nessa segunda-feira, 1º. Segundo a Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências há sete mortos e sete sobreviventes até o momento. O número de pessoas desaparecidas não foi divulgado.

"Ainda há esperança, muitos mais estão lá dentro. Falei com alguns deles há poucos minutos e suas vozes estão fortes", disse Ibrahim Farinloye, funcionário da agência. Pela manhã, jornalistas da AFP no local ouviram a voz fraca de um homem gritando por socorro dos escombros, enquanto uma dúzia de membros dos serviços de emergência e da polícia tentavam alcançá-lo.

O prédio desabou por volta das 14h45min no horário local (10h45min no Brasil). A construção, localizada no bairro nobre de Ikoyi, faria parte de um complexo denominado 360 Degrees Towers, destinado a abrigar apartamentos de luxo. O site do empreendimento foi retirado do ar e uma investigação foi aberta.

Segundo testemunhas afirmaram a agências de notícia, cerca de 100 trabalhadores estavam no edifício no momento em que desabou.

Nesta manhã, a Gerrard Road, via muito movimentada onde ficava o prédio, foi parcialmente bloqueada para facilitar a chegada ao local. No dia anterior, um enorme congestionamento impediu que os serviços de emergência e as equipes responsáveis pela retirada dos entulhos tivessem acesso ao local por quase duas horas.

Um vídeo postado nas redes sociais e transmitido pela mídia local mostrou que os pisos do prédio haviam desabado um sobre o outro,

Em 2019, um prédio em Lagos que abrigava uma escola para crianças desabou , matando pelo menos 20 pessoas , segundo autoridades. Em 2016, pelo menos 34 pessoas morreram no distrito de Lekki, no estado de Lagos, quando um prédio em construção desabou. Em 2013, pelo menos sete foram mortos depois que um prédio de três andares no bairro de baixa renda de Ebute Meta, em Lagos, desabou.

Esta matéria foi atualizada às 10h30 com informações da AFP

