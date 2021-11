Colisão entre trens na Inglaterra deixa 17 feridos nesse domingo, 31

Acidente aconteceu na noite de domingo, horário local, e resposta contou com polícia, bombeiros e paramédicos; não há registro de mortes pela colisão até o momento

Uma colisão frontal entre dois trens aconteceu na noite desse domingo, 31 de outubro, na cidade de Salisbury, na Inglaterra. Por volta das 18h45min, horário local, as composições se chocaram dentro de um túnel, após uma delas ter descarrilhado por atingir um objeto nos trilhos.

Segundo as autoridades locais, diversas pessoas foram feridas no acidente. O condutor de um dos trens e outras 16 pessoas precisaram ser hospitalizadas. Não houve mortes.

Alguns dos passageiros relataram chamas após a colisão. Equipes de bombeiros, paramédicos e policiais foram enviadas ao local do acidente, ajudando no resgate.

Segundo a BBC, o serviço ferroviário na região permanecia suspenso na manhã desta segunda-feira, 1º (madrugada de segunda-feira no horário de Brasília). As equipes de resgate seguem no local para remover os destroços dos trens.

