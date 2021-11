Agência dos EUA autoriza vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos

Food and Drug Administration (FDA) cita eficácia de 90,7% da vacina. Medida deve abrir caminho para vacinação de 28 milhões de crianças. Presidente Biden disse que EUA têm doses suficientes para vacinar essa faixa etáriaA Food and Drug Administration (FDA), agência dos Estados Unidos equivalente à Anvisa, autorizou nesta sexta-feira (29/10) o uso de emergência da vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech para menores com idades entre cinco e 11 anos. A decisão da FDA foi anunciada três dias após um comitê científico da agência ter recomendado as doses para utilização em crianças desta faixa etária. Depois da aprovação da FDA, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA terão de estabelecer os protocolos para aplicar a vacina nesta faixa etária, que pode englobar até 28 milhões de pessoas nos EUA. A FDA explicou que baseou a sua aprovação na eficácia de 90,7% da vacina na prevenção da covid-19 entre crianças com idades entre cinco e 11 anos. Isto é comparável a outros grupos, como os jovens de 16 a 25 anos. A agência disse que os dados sobre a eficácia da vacina provinham de um estudo em andamento com 4.700 crianças nos EUA, Finlândia, Polônia e Espanha. De acordo com a FDA, após um estudo com aproximadamente 3.100 crianças nessa faixa etária, "não foram detectados efeitos secundários graves". Para crianças de cinco a 11 anos, a FDA disse que a vacina Pfizer/BioNTech deve ser aplicada em duas doses com três semanas de intervalo. Segundo a FDA, a este grupo populacional deve ser dada uma "dose mais baixa" de 10 microgramas, em comparação com os 30 migrogramas utilizados em pessoas com 12 anos de idade ou mais. A agência comentou que os casos de covid-19 entre crianças de cinco a 11 anos representam 39% dos contágios em pessoas menores de 18 anos. Além disso, citando números dos CDC, citou que cerca de 8.300 casos de covid-19 entre crianças nesta faixa etária resultaram em hospitalização. De acordo com dados da FDA, das 691 mortes de crianças com menos de 18 anos registradas nos EUA até 17 de outubro, 146 envolveram crianças de cinco a 11 anos. No dia 14 de outubro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o país estaria pronto para vacinar crianças entre 5 e 11 anos contra a covid-19 assim que as autoridades sanitárias dessem a autorização e que seu governo havia comprado doses suficientes para essa etapa. "Se [essas agências] autorizarem, estamos preparados, compramos vacinas suficientes para todas as crianças entre 5 e 11 anos" e assim "as famílias poderão dormir melhor sabendo que seus filhos estão protegidos", disse Biden na ocasião. Nesta semana, a farmacêutica Pfizer informou que também entrará com um pedido de autorização na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que sua vacina possa ser aplicada em crianças de 5 a 11 anos no Brasil. jps (EFE, ots)