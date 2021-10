Imagem de pai e filho vítimas da guerra na Síria vence prêmio internacional de "Foto do Ano"

Repórter do O POVO Online

Leonardo Igor Repórter do O POVO Online

12:19 | Out. 29, 2021

A foto, intitulada "Hardship of Life" (A dureza da vida), foi escolhida entre trabalhos de fotógrafos de mais de 160 países

A imagem emocionante de um pai e um filho vítimas da guerra civil na Síria venceu o prêmio de "Foto do Ano" do Concurso Internacional de Fotografia de Siena (Sipa, na sigla em inglês) deste ano. Os jurados premiaram o registro do fotógrafo turco Mehmet Aslan entre milhares de trabalhos enviados por profissionais de mais de 160 países.

A foto, intitulada "Hardship of Life" (A dureza da vida), mostra o pai, Munzir Al-Nazzal, e seu filho de cinco anos, Mustafa, sorrindo enquanto se divertem na província turca de Hatay, na fronteira com a Síria, onde a família está refugiada.

Munzir teve a perna amputada após ser atingido por uma bomba na cidade de Idlib. Já seu filho, Mustafa, nasceu sem pernas e braços por causa de uma doença congênita provocada pelas medicações que sua mãe, Zeynep, foi obrigada a tomar após ser atingida por um ataque com armas químicas.

Iniciada em 2011, a Guerra Civil Síria surgiu na esteira dos protestos da Primaveira Árabe e tinha como objetivo inicial derrubar o ditador do país, o presidente Bashar Al-Assad. De lá para cá, mais de 500 mil pessoas foram mortas ou estão desaparecidas, segundo o Observatório Sírio para Direitos Humanos, e mais de 12 mil crianças foram mortas ou mutiladas, de acordo com a Unicef, agência da ONU para a infância. Entenda o conflito aqui.

Veja a foto premiada de Mehmet Aslan abaixo:



