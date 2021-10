"Otoniel", o traficante mais procurado da Colômbia, é capturado pelas Forças Armadas

Na tarde deste sábado, 23, as autoridades colombianas confirmaram a captura do traficante Otoniel, o homem que é considerado o chefe da organização criminosa 'Clan del Golfo', dedicada ao tráfico de cocaína. As informações são do jornal El Tiempo.

Conhecido pelo pseudônimo “Otoniel”, Dairo Antonio Úsuga David, 49, era o traficante de drogas mais procurado do país e começou no crime aos 16 anos, no Exército de Libertação do Povo (Epl).

As autoridades colombianas procuravam Otoniel há mais de uma década em uma operação chamada “Agamenon” e, antes de sua captura, ofereceram uma recompensa de 3 bilhões de pesos colombianos (cerca de 450 mil reais) por informações que facilitassem sua localização.

Contra Otoniel existem mais de 120 processos abertos para todos os tipos de crimes e uma circular vermelha emitida pela Interpol para homicídio múltiplo agravado, sequestro múltiplo agravado, sequestro e conspiração para cometer um crime.

De acordo com fontes da inteligência, Otoniel tinha diabetes, uma doença que lhe causou problemas renais e que o impediu de se mobilizar totalmente.

