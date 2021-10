Nos EUA, Trump anuncia planos de nova rede social, a 'TRUTH Social'

07:53 | Out. 21, 2021

O ex-presidente americano Donald Trump anunciou nesta quarta-feira, 20, a intenção de lançar sua própria rede social, que se chamará TRUTH Social, e deve apresentar sua versão beta para "convidados" no próximo mês. A plataforma será propriedade do Trump Media & Technology Group (TMTG), que também pretende lançar um serviço de assinatura de vídeos sob demanda com programação de entretenimento "non-woke", informou o grupo em um comunicado. O termo "woke" se refere à consciência das desigualdades sociais, de raça, gênero ou orientação sexual.

"Eu criei a TRUTH Social e o TMTG para me defender da tirania das 'Big Tech'. Vivemos em um mundo onde o Taleban tem uma presença enorme no Twitter, no entanto, seu presidente americano favorito foi silenciado. Isso é inaceitável", disse Trump, em alusão às grandes empresas de tecnologia, segundo o comunicado.

Trump tem falado sobre lançar seu próprio site de mídia social desde que foi impedido de acessar o Twitter e o Facebook. Um esforço anterior para lançar um blog em seu site existente foi abandonado sem explicações. Uma reportagem do Washington Post relatou que ele atraiu uma audiência "incrivelmente pequena". (Com agências internacionais).

