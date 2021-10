Biden: defenderíamos Taiwan se China atacasse; temos esse compromisso

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden disse nesta quinta-feira, 21, que o país defenderia Taiwan caso a China atacasse. "Temos esse compromisso", afirmou em evento da CNN com eleitores.

O líder americano também afirmou que não quer trabalhar em conjunto com a China, mas que está em conversas com o presidente do país, Xi Jinping, para mostrar que os EUA não irão dar passos para trás. "Militarmente, China, Rússia e o resto do mundo sabem que somos os mais poderosos", disse Biden, "A coisa com a qual devemos nos preocupar é se eles se colocaram em uma posição de cometer algum erro grave".

Nesta semana, o Financial Times reportou que a China testou um míssil hipersônico com capacidade nuclear em agosto e surpreendeu o serviço de inteligência americano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags