Colin Powell, primeiro negro secretário de Estado americano, morre de covid-19

Ex-secretário de Estado americano e primeiro negro a ocupar o cargo, o general aposentado Colin Powell morreu vítima de complicações da covid-19, informaram familiares na manhã desta segunda-feira, 18. De acordo com um comunicado divulgado pelas redes sociais do general, Powell, de 84 anos, havia sido totalmente imunizado contra a covid-19.

"O general Colin L. Powell, ex-secretário de Estado dos EUA e presidente do Estado-Maior, faleceu esta manhã devido a complicações da covid-19. Ele foi totalmente vacinado. Queremos agradecer à equipe médica do Walter Reed National Medical Center por seu tratamento cuidadoso. Perdemos um marido, pai, avô notável e amoroso e um grande americano", diz o comunicado.

Powell esteve a frente da política externa americana entre 2001 e 2005, durante o governo de George W. Bush, num dos períodos mais conturbados da história recente do país, após o 11 de setembro. O general foi sucedido no cargo por Condoleezza Rice, que assumiu a pasta no segundo mandato do presidente republicano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags