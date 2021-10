Parlamentar britânico é morto a facadas, durante encontro com eleitores em igreja

O parlamentar britânico David Amess, de 69 anos, morreu após ser esfaqueado durante um ato com eleitores no sudeste da Inglaterra nesta sexta-feira, 15. Amess recebia eleitores em uma igreja em seu distrito eleitoral, Leigh-on-Sea, a leste de Londres, no momento do atentado. O motivo para o ataque ainda não está claro, mas há uma investigação em andamento, liderada por agentes de contraterrorismo do país, a fim de determinar se houve um ataque terrorista.

Amess era um representante do Partido Conservador, mesma legenda do primeiro-ministro Boris Johnson. O ataque aconteceu por volta do meio-dia (08h em Brasília), enquanto o parlamentar atendia presencialmente eleitores na Igreja Metodista de Belfairs. A polícia de Essex prendeu um homem de 25 anos, apontado como único suspeito pelo crime até o momento. Uma faca foi apreendida com ele. Fonte: Dow Jones Newswires.

Tags