Homem constrói casa giratória para agradar esposa na Bósnia

O objetivo da construção é dar a possibilidade da mulher escolher a posição que mais lhe agrada e acompanhar o pôr do sol

O bósnio Vojin Kusic, de 72 anos, desenvolveu uma casa giratória para agradar sua esposa, que desejava ter vistas mais diversificadas do lar e nunca estava satisfeita com as reformas que foram feitas na residência. O objetivo da construção é dar a possibilidade de a mulher escolher a posição que mais lhe agrada e acompanhar o pôr do sol.

A construção está situada em uma planície fértil no norte da Bósnia, perto da cidade de Srbac. Vojin Kusic, fez a casa sozinho durante seis anos. "Todo dia fazia um pouquinho e não tinha pressa", disse o homem. Apoiada sob rodas, a estrutura consegue em sua velocidade mais lenta fazer um giro completo em 24 horas. Já no modo mais veloz, o percurso dura 22 segundos.

Kusic disse que se inspirou nos inventores Nikola Tesla e Mihajlo Pupin e explicou que veio de uma família pobre, sem possibilidade de uma boa educação, o que o forçou a procurar maneiras de fazer as coisas sozinho. As informações são do jornal CNN Brasil.

O homem contou que quando construiu a casa para ser o lar da família ela possuía dois quartos, uma para as crianças e o outro do casal. Mas sua esposa não gostou do resultado e disse "vamos virar para o outro lado para que a sala fique ao lado da rua".

E então o interior foi mudado com a derrubada de algumas paredes do imóvel, mas a família constatou os mesmos problemas no andar térreo. Já farto das reclamações e das frequentes mudanças na residência, Kucic optou por construir uma casa giratória, para que sua esposa pudesse escolher a melhor posição.



