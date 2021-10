Polícia resgata 126 migrantes em um contêiner na Guatemala

A polícia guatemalteca resgatou 126 migrantes neste sábado (9), a maioria haitianos, que foram abandonados dentro de um contêiner no sul do país enquanto tentavam cruzar para o México e chegar aos Estados Unidos, informou a instituição.

Os migrantes foram localizados na madrugada após "uma denúncia sobre um trailer abandonado" em uma rodovia entre as cidades do sul de Nueva Concepción e Cocales, o porta-voz da Polícia Nacional Civil (PNC), Jorge Aguilar, disse a jornalistas.

No local, foi encontrado um caminhão com um contêiner onde "foram encontrados 126 indocumentados", acrescentou.

"Ouvimos gritos e batidas dentro do contêiner. Abrimos as portas e encontramos dentro de 126 pessoas sem documentos: 106 do Haiti, 11 do Nepal e nove de Gana", disse.

Fotografias divulgadas pela polícia mostraram migrantes saindo da van com mochilas ou sentados na estrada. O grupo foi levado a um abrigo do Instituto de Migração da Guatemala.

A região, onde milhares de guatemaltecos, hondurenhos, salvadorenhos e nicaraguenses emigram para os Estados Unidos todos os anos, também enfrenta uma crise migratória devido à passagem de uma onda de milhares de migrantes, principalmente haitianos, em rumo ao país americano em busca de melhores oportunidades, apesar da jornada perigosa e exaustiva.

Mais de cinquenta migrantes morreram no Panamá este ano enquanto tentavam cruzar a área da selva de Darien, na fronteira com a Colômbia, informou esta semana um funcionário da promotoria panamenha.

Na sexta-feira, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) disse que mais de 7.500 migrantes haitianos foram expulsos em menos de três semanas pelos Estados Unidos, que fretou 70 voos para deportá-los.

