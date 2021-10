Morre gorila famosa do Parque de Virunga, na República Democrática do Congo

O Parque Nacional de Virunga (PNVi) anunciou nesta terça-feira (5) a morte de uma gorila famosa por sua história e personalidade, que se tornou uma das atrações desta joia natural e turística no leste da República Democrática do Congo.

"Com grande pesar, Virunga anuncia a morte da gorila da montanha órfã Ndakasi, que residia no centro de Senkwekwe havia mais de uma década", disse o comunicado do PNVi.

“Na noite de 26 de setembro, após uma longa doença, seu estado se agravou rapidamente e Ndakasi morreu nos braços de seu guarda e amigo de longa data, André Bauma”, acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A vida de Ndakasi está bem documentada e sua personalidade calorosa já apareceu em muitos programas e filmes (...). Ela também alcançou a fama na internet em 2019, quando uma selfie viralizou no Dia da Terra”, lembrou o PNVi.

Esta gorila da montanha nasceu em abril de 2007 e ficou órfã dois meses mais tarde, quando milicianos mataram sua mãe. Seu estado vulnerável a impediu de retornar à vida selvagem, então viveu em uma instalação do PNVi, onde ela e outro gorila, Ndeze, foram cuidados por 11 anos.

Localizado na fronteira com Ruanda e Uganda, o Parque de Virunga cobre 7.800 km2 da província de Kivu do Norte, no leste do país.

Tags