Jogadora da Espanha recebe diagnóstico médico de "doença homossexual"

O propósito era apenas tratar de um problema de saúde, mas a consulta médica que a jovem Alba Aragón realizou na última semana virou LGBTfobia. Goleira do time espanhol Ciudad De Murcia, a garota de 19 anos foi ao ginecologista e no atendimento relatou que é lésbica. Logo em seguida, recebeu um diagnóstico onde o profissional dizia que a homossexualidade era a "doença" da atleta.

Alba contou que procurou o hospital para tratar de uma questão ginecológica e foi atendida "normalmente", segundo informações do jornal espanhol Diário de Córdoba. Por ser a primeira vez que a jovem teve esse tipo de consulta, ela achou necessário falar ao médico sobre sua orientação sexual.

No fim do atendimento o ginecologista perguntou se poderia frisar a sexualidade dela no relatório, e a jovem disse que sim, achando que se trataria apenas de uma descrição. No entanto, ao sair do hospital e ler o diagnóstico viu que o médico havia colocado a homossexualidade como sendo a "doença atual" da jogadora. O caso aconteceu em um hospital público do distrito de Murciano de Llano de Brujas.



A jovem voltou a unidade na companhia da família e ouviu de uma pessoa no local que o médico responsável pelo diagnóstico já havia sido alvo de várias reclamações "pelo mesmo problema". Goleira procurou ainda um grupo de apoio LGBTQIA+, e juntos enviaram cartas tanto para o Ministério Público como para a Secretária da Saúde da região.

Alba procurou autoridades para denunciar ocorrido (Foto: Reprodução/ Twitter)



Os documentos pedem "retificação imediata" à jovem pela LGBTfobia sofrida, nome dado a violências cometidas contra pessoas em razão da identidade de gênero ou da orientação sexual. Em entrevista aos periódicos locais, Alba falou não acreditar que pessoas ainda passem por situações como essa, quando a homossexualidade deixou de ser considerada uma doença já há 31 anos.

No Twitter, o perfil do time onde a goleira joga se manifestou contra hospital: "Queremos denunciar publicamente a degradante discriminação sofrida por nossa goleira Alba no Hospital Reina Sofia. Exigimos que as responsabilidades sejam esclarecidas e apoiamos incondicionalmente a jogadora na sua corajosa reclamação".

Desde el @CiudadDeMurcia queremos denunciar públicamente la denigrante discriminación sufrida por nuestra portera Alba en el Hospital Reina Sofía.



Exigimos que se depuren responsabilidades y apoyamos incondicionalmente a la jugadora en su valiente denuncia. pic.twitter.com/7VxNd4oBzP — CAP Ciudad de Murcia (@CiudadDeMurcia) October 6, 2021

