Estados Unidos deportam 30 crianças brasileiras para o Haiti

Nascidas no Brasil e filhas de pais haitianos, as crianças estão entre os milhares de pessoas que tentam fugir de grave crise humanitária no país caribenho

Em apenas nove dias, 3.936 migrantes haitianos foram deportados dos Estados Unidos. Entre eles, estão 30 crianças brasileiras. Nascidas no Brasil e filhas de pais haitianos, as crianças estão entre os milhares que tentam fugir de grave crise humanitária no país caribenho.

A maioria dessas crianças tem até três anos de idade e suas famílias foram detidas na fronteira dos EUA com o México. A informação foi dada à BBC News Brasil pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), braço da Organização das Nações Unidas (ONU).

É possível que o número de menores brasileiros nessa situação aumente nos próximos dias, conforme mais aviões americanos com centenas de deportados aterrissem em Porto Príncipe.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O que está acontecendo no Caribe



Um terremoto de magnitude 7,2 seguido pela tempestade tropical Grace atingiram o Haiti em agosto e intensificaram a onda migratória que levou cerca de 15 mil pessoas para a fronteira dos EUA com o México nas últimas semanas.

Como resposta, o governo americano passou a realizar voos diários com o objetivo de repatriar os imigrantes. O processo de deportação está preocupando o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Segundo a agência, dois terços das pessoas deportadas na fronteira dos EUA com o México são mulheres e crianças. Até segunda-feira, 27, foram contabilizados 31 voos de deportação.

Sobre o assunto Deportação de haitianos agrava crise migratória e intensifica críticas a Biden

EUA: secretário diz que supostos abusos contra imigrantes são investigados

Para conter crise migratória, EUA vão reabrir parte da fronteira Texas-México

Um mês antes, no dia 7 de julho, o presidente do Haiti, Jovenel Moise, foi morto em um ataque a tiros em sua casa durante a madrugada, na capital Porto Príncipe.

Mas a crise política, econômica e social vem de décadas. Na história recente, o terremoto de 2010 levou a uma onda de migrações e a situação de grave crise humanitária no país. Forças estrangeiras empregadas em missões de paz, das quais o Brasil foi protagonista, levaram melhorias, mas também cometeram crimes humanitários.

Jovenel Moise foi eleito em outubro de 2015 para um mandato de cinco anos. O pleito foi cancelado por fraudes e Moise venceu uma nova disputa no ano seguinte, tomando posse apenas em 2017. Antes de ser morto, Moise havia dissolvido o Parlamento e governava por decreto há mais de um ano, após o país não conseguir realizar eleições legislativas. Pleitos legislativos e municipais estavam agendados para este ano, mas foram adiados para 2022.

Crianças brasileiras na fronteira

Em maio e junho de 2021, 2.857 crianças brasileiras com até 6 anos de idade atravessaram irregularmente a fronteira dos Estados Unidos com o México e acabaram detidas pelo serviço de migração. Os dados são do órgão americano de Alfândega e Controle de Fronteira e foram obtidos pela BBC News Brasi. A maioria delas tentou entrar nos EUA acompanhada os pais.

Os números da imigração brasileira irregular têm crescido mensalmente e atraído atenção crescente do serviço migratório estadunidense. A maioria das crianças brasileiras nessa situação são filhas de pessoas de outras nacionalidades que migraram ou se refugiaram no Brasil na última década e agora, diante da crise democrática e econômica brasileira, decidem sair do País.

Tags