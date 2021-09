Taiwan: oposição escolhe Eric Chu como novo líder do partido KMT

Eric Chu, candidato do partido governista Kuomintang (KMT), ou Partido Nacionalista de Taiwan, se elegeu líder da sigla neste sábado (25), em meio a pressão crescente da China. Chu foi o vencedor absoluto, com 83.027 votos, ou 45,96% dos votos contados, até o momento.

Quatro candidatos, incluindo o presidente em exercício Johnny Chiang, competiram pela liderança do partido que defende relações mais estreitas com Pequim. Entre as medidas defendidas pelo grupo, está a exigência de Pequim de considerar Taiwan como parte da China, algo que o Partido Progressista Democrático de Taiwan se recusou a fazer.

O gigante asiático tenta colocar Taiwan sob seu controle e tem, cada vez mais, mobilizado pressão militar, diplomática e econômica em um tentativa de minar a administração do presidente, Tsai Ing-wen, e influenciar opinião entre o povo taiwanês, que favorece fortemente o status quo de independência de fato. Os nacionalistas têm defendido uma postura menos ‘complicada’ com a China.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Chu pode ser candidato do partido na próxima eleição presidencial, que deve acontecer em 2024, embora esse processo de seleção ainda não tenha começado. Tsai, o atual presidente, é impedido constitucionalmente de concorrer a um terceiro mandato.

Taiwan começou a transição da regra da lei marcial para a democracia multipartidária na década de 1980 e realizou sua primeira eleição presidencial direta em 1996. Desde então, o poder foi alternado entre os nacionalistas, também conhecidos como KMT, e os DPP.

A China se recusa a reconhecer o governo de Taiwan. O país também enviou aeronaves militares para o espaço aéreo perto de Taiwan e encenou exercícios militares ameaçadores.

Em contrapartida, os Estados Unidos aumentaram o apoio político e militar para a ilha, apesar da falta de laços diplomáticos formais entre as nações. Fonte: Associated Press.

Tags