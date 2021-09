Yellen diz a Le Maire que defende fim de imposto global sobre serviços digitais

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, conversou nesta sexta-feira, 24, com o ministro da Economia e da Recuperação da França, Bruno Le Maire. Segundo nota do governo americano, ela afirmou que seu país defende um acordo para a retirada de impostos sobre serviços digitais.

Yellen disse também que continua a apoiar esforços em andamento para melhorar o sistema tributário global. Ela elogiou o esforço de Le Maire pela reforma do sistema tributário global e também pediu a manutenção da cooperação entre EUA, França e outros membros do G20 para ajudar países mais pobres na recuperação econômica.

