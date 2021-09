Piñera: evitar apocalipse climático é principal desafio da nossa geração

O presidente do Chile, Sebastian Piñera, afirmou nesta terça-feira, 21, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) que a tecnologia está nos dando oportunidade de evitar um "apocalipse climático". Segundo ele, é hora de agir, uma vez que este é o principal desafio de uma geração. Piñeira destacou que a mudança climática não ficou "em quarentena" e já há consequências irreversíveis.

Ele reforçou as possibilidades oferecidas pela tecnologia para buscar enfrentar as mudanças climáticas e, apesar de lembrar que o Chile não é um dos grandes emissores globais de poluentes, reforçou compromissos do país com objetivos pelo meio ambiente. Segundo o presidente chileno, os planos de descarbonização serão acelerados. Ele destacou a matriz energética dos transportes de Santiago.

Além disso, se comprometeu com o investimento em energias renováveis, incluindo solar e eólica. Em 2030, Piñera afirmou que espera que 70% da energia do país esteja baseada em matrizes limpas, porcentagem que espera chegar a 100% em 2050.

