Jae-In: é necessário avançar em esforços para alcançar neutralidade de carbono

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-In, afirmou nesta terça-feira, 21, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) que é necessário avançar em esforços para alcançar neutralidade de carbono, e destacou a promessa de seu governo para zerar as emissões até 2050, além de outros projetos tendo como meta o ano de 2030. Segundo o líder coreano, a comunidade internacional tem de responder à crise climática.

"A neutralidade do carbono só pode ser alcançada quando todos os países estão engajados em uma cooperação contínua", afirmou o líder. Para Jae-In, é necessário entregar recuperação inclusiva da crise do coronavírus, e o país promete aumentar esforços para fazer com que outras nações prosperem. Além de promessas para a entrega de vacinas contra a covid-19, o dirigente destacou a cooperação internacional particularmente nas áreas verdes, digitais e de saúde, que viram um aumento na demanda durante a pandemia.

Sobre a questão da Península Coreana, o presidente reafirmou comprometimento com a desnuclearização da região. Além disso, indicou a busca pelo diálogo e a cooperação para tentar elevar a prosperidade na área. "Hoje, exorto mais uma vez a comunidade das nações a mobilizar suas forças para a declaração de fim da guerra na Península Coreana", indicou, propondo que os Estados Unidos e a China se unam em um anúncio sobre o encerramento do conflito, que oficialmente segue em armistício desde 1953. Segundo o presidente, a paz será estabelecida caso as Coreias e "o resto do mundo andarem juntos".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para auxiliar na contribuição para a estabilidade internacional, Jae-in afirmou que Seul deverá pleitear um assento não permanente no Conselho de Segurança da ONU para o biênio 2024-2025.

Tags