Em reunião com Johnson, Biden responde sem ênfase sobre acordo comercial

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se encontrou nesta terça-feira, 21, com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e ambos fizeram algumas declarações públicas antes da reunião fechada. Questionado sobre a possibilidade ventilada ao longo do dia de um acordo comercial que integre Londres, Biden deu pouco ênfase ao tema, sugerindo apenas "vamos conversar um pouco sobre comércio hoje", e concluindo que "nós vamos ter que trabalhar nisso".

Segundo Biden, clima vem sendo o núcleo das ações de ambos os governos, e o país olha para o Reino Unido em especial pela realização da COP 26, que ocorre em Glasgow em novembro. Johnson também destacou o tema, e afirmou que o americano em seu discurso hoje na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) apontou o mundo para se adaptar às mudanças climáticas.

O britânico agradeceu por ser recebido na Casa Branca, e afirmou que seu país viu muitos avanços nas relações bilaterais nos últimos tempos. Segundo Johnson, a liberação de viajantes do Reino Unido para poderem ir para os EUA sem quarentena, medida anunciada ontem com validade a partir de novembro, foi "fantástica" e era muito esperada. Além disso, o primeiro-ministro elogiou a parceria de ambos com a Austrália, no acordo conhecido como Aukus, no que o britânico disse ter muito potencial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em pergunta sobre o Brexit e as disputas envolvendo a fronteira com a Irlanda do Norte, Biden respondeu que nem ele "e nenhum dos seus colegas republicanos" gostaria de ver mudanças no Protocolo Irlandês que há anos foi acordado para resolver a questão na região.

Tags