Vulcão Cumbre Vieja entra em erupção neste domingo, 19

O vulcão Cumbre Vieja, localizado em La Palma, nas ilhas Canárias, entrou em erupção neste domingo, 19, por volta das 11 horas no horário de Brasília, após mais de uma semana registrando abalos sísmicos na ilha. Na região é possível avistar a atividade do vulcão. Conforme o portal Metsul Meteorologia, o ponto específico onde o vulcão entrou em erupção não é povoado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A erupção começou na área de Cabeza de Vaca, em El Paso", informou o governo local da ilha em sua conta no Twitter, que começou a evacuar as áreas habitadas próximas ao vulcão. O vulcão expeliu grandes colunas de fumaça, cinzas e lava, de acordo com as primeiras imagens transmitidas ao vivo pela televisão pública espanhola, por volta das 16h30min no horário local.

#ErupciónLaPalma #PEVOLCA Manténgase informado a través de los canales oficiales. No se desplace a la zona afectada. pic.twitter.com/DB5Kmy498N — 1-1-2 Canarias (@112canarias) September 19, 2021

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, viajará neste domingo, 19, para a ilha de La Palma, anunciou seu gabinete: "Diante da situação gerada na ilha de La Palma, o presidente do Governo adiou a viagem prevista para hoje a Nova York", para participar da Assembleia Geral da ONU, "e se deslocará nesta mesma tarde às Canárias para acompanhar a evolução dos acontecimentos", informou o serviço de imprensa do governo espanhol em um comunicado.

Desde sábado, o Instituto de Vulcanologia das Ilhas Canárias registrou vários milhares de terremotos de baixa intensidade, até o nível 4 da escala Richter, na área do vulcão. A última erupção do Cumbre Vieja ocorreu em 1971. O arquipélago espanhol das Ilhas Canárias teve sua última erupção em 2011, desta vez debaixo d'água, na ilha de El Hierro.

De acordo com o oceanógrafo físico Carlos Teixeira, professor do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da Universidade Federal do Ceará (UFC), a possibilidade de uma erupção do vulcão localizado na costa do continente africano causar um tsunami em países banhados pelo Oceano Atlântico, incluindo o Brasil, é mínima.

Com informações da AFP

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags