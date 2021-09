Vulcão nas Ilhas Canárias entra em sinal amarelo de erupção e pode causar tsunami no litoral do Brasil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O vulcão Cumbre Vieja, localizado em La Palma, nas ilhas Canárias, na costa do continente africano, está com sinal amarelo para risco de erupção. Esse nível de alerta é o segundo numa escala de quatro. Conforme o portal MetSul Meteorologia, a erupção do vulcão poderia indicar um risco de tsunami para todo o litoral do Brasil.

O MetSul menciona um estudo publicado pelo geólogo Mauro Gustavo Reese Filho, que afirma existir uma possibilidade que a próxima erupção desestabilize a costa da ilha de La Palma e gere um tsunami que poderia atingir países banhados pelo Oceano Atlântico, incluindo o Brasil.

De acordo com informações do Instituto Geográfico Nacional (IGN) da Espanha, abalos sísmicos na ilha foram registrados nos últimos dias, chamando atenção para o vulcão que até então estava adormecido.

No entanto, María José Blanco, responsável pelo IGN nas Ilhas Canárias, explicou ao jornal espanhol elDiario.es que todos os sistemas vulcânicos produzem esse tipo de fenômeno, mas a maioria não termina em erupções.



