Talibãs encontram US$ 12,3 milhões em dinheiro na casa de ex-membros do governo

Presidente do PDT no Ceará, André Figueiredo, endossou nesta terça-feira, 14, principais nomes para a sucessão do governador Camilo Santana (PT) em 2022. Ao programa Jogo Político, o deputado federal negou que o partido tivesse um nome predileto ou "candidato natural" para a disputa ao Palácio da Abolição.

Como trouxe O POVO nesta terça, a primeira rodada de encontros do PDT no último fim de semana apresentou quatro nomes do partido para a disputa pela sucessão a Camilo ano que vem: a vice-governadora Izolda Cela, o secretário Mauro Filho (Planejamento e Gestão), o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) Evandro Leitão e o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio.



Perguntado sobre uma eventual candidatura do ex-governador e hoje senador Cid Gomes (PDT) como uma possibilidade entre os quadros para o pleito, André disse avaliar o nome como "preparado e avaliado", porém, manteve a discurso de que o partido não tem um "candidato natural" ou predileto ao governo estadual no próximo ano.

"O Cid já demonstrou que não tem esse desejo de voltar ao governo, o que eu coloco é a não existência de uma candidatura natural. Os quatro podem ser colocados. Qualquer um desses terá condições necessárias a dar sequência a esse grande trabalho que tenha sido realizado nesse anos", afirmou o presidente do PDT.



A fala acompanha a do deputado federal licenciado Mauro Filho. Em entrevista ao O POVO, o secretário do Planejeamento e Gestão disse que "os quatro cotados se apresentaram numa linguagem uniforme" e "todos no mesmo diapasão".

Além de confirmar a reunião entre o quarteto no fim de semana, Figueiredo adiantou que a estratégia da legenda é discutir as possíveis pré-candidaturas com as lideranças políticas cearenses por meio de 12 encontros. "Nós queremos deliberar isso até abril", projetou.

Segundo o pedetista, até o momento, houve um primeiro diálogo em Brejo Santo e Barbalha.

Além de bater o martelo com o senador Cid Gomes, o presidenciável Ciro Gomes e o presidente nacional do PDT Carlos Lupi, André destaca que a vice-governadora também é "extremamente ouvida". "Muito provavelmente ela [Izolda] já estará no exercício do governo, caso o governador Camilo Santana deseje disputar a vaga do Senado".







