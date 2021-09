Coreia do Norte volta a fazer testes e lança dois mísseis balísticos

O Grupo Mulheres do Brasil Fortaleza lança amanhã, terça-feira, 14 de setembro, às 8h30, no hotel Blue Tree Towers, o projeto “Vozes da Liberdade”. A iniciativa tem como objetivo apoiar egressas em processo de liberação e reinserção social, e é financiada pelo Fundo Dona de Mim, ação que impulsiona microempreendedoras individuais (MEI) impactadas pela crise econômica e social provocada pela pandemia da Covid-19.

“O Grupo Mulheres do Brasil inicia esse processo enquanto as mulheres ainda estão cumprindo pena no sistema carcerário, ou as contata assim que saem, como egressas, e se inserem no Programa Um Novo Tempo do Poder Judiciário. As ações oferecidas às internas e/ou egressas possuem, a priori, duas vertentes básicas, a de valorização humana e a de profissionalização como artesãs”, afirma Aline Miranda, membro do colegiado do Grupo Mulheres do Brasil e líder do Comitê Cultura de Paz.

Aline pontua que enquanto na valorização humana são desenvolvidas, com voluntárias e parcerias, as práticas restaurativas, tais como: comunicação não violenta, círculos de construção de paz, constelação familiar e educação em direitos. No aspecto da profissionalização, são qualificadas para produzir artesanato de alto padrão. São agregados a esses acompanhamentos, educação financeira e desenvolvimento de habilidades.

“Nosso intuito é apoiá-las em várias dimensões através de nossa rede de parceiros, para que esta fase seja menos dramática do que costuma ser e que determina, muitas vezes, o ciclo da violência e retorno ao cárcere. Desejamos desenvolver com essas mulheres, uma metodologia que possa gerar condições de empoderamento e de sustentabilidade psicológica e socioeconômica, para que superem a exclusão social e se integrem inteiramente à sociedade, como cidadãs que são”, finaliza Aline Miranda.

O lançamento contará com a presença da vice-presidente nacional do Grupo Mulheres do Brasil e presidente do Fundo Dona de Mim, Sônia Hess; das líderes locais Annette de Castro, Vera Lima e Ethel Whitehurst; além das instituições parceiras que apoiam a execução do Projeto Vozes da Liberdade. A ação também conta com a participação dos Comitês do Grupo Mulheres do Brasil Fortaleza, sob a liderança das voluntárias Aline Miranda, líder do Comitê Cultura de Paz e Defensora Pública do Ceará; a empresária Ethel Whitehurst, líder do Comitê Artesanato; e Vera Lima, empresária e líder do Comitê de Empreendedorismo e Vozes.



Serviço

Lançamento do projeto “Vozes da Liberdade”

Quando: terça-feira, 14 de setembro

Horário: 8h30

Local: hotel Blue Tree Towers



