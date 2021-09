Atentado suicida deixa quatro mortos no Paquistão

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse na manhã desta sexta-feira, 3, que a condução da política monetária fica mais complexa diante do momento de incerteza em relação à economia brasileira. Campos Neto participou do Finanças Mais, organizado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela Austin Rating nesta sexta.

"A gente tem todos os choques externos, choques internos, a crise hídrica, mais um ruído eleitoral, de fato isso dificulta", disse Campos Neto. "Mas o BC tem de pensar que a nossa missão é atingir a meta, entregar a meta de inflação, isso é o elemento mais importante para garantir a estabilidade com crescimento sustentável de curto, médio e longo prazo."

Segundo Campos Neto, o descolamento da inflação em relação à meta na época em que a Selic atingiu a mínima histórica, em 2,0%, é maior do que o observado hoje, quando o BC está em um ciclo de aumento de juros para perseguir a meta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2022. "Com os dados que a gente tinha naquele momento, a desancoragem para baixo em termos de magnitude era muito maior do que ela é para cima hoje. A gente está num exercício de olhar para o outro lado, entendendo essa inércia, os diversos choques", afirmou.

Campos Neto disse que a melhor forma de lutar contra as dificuldades de calibragem da política monetária é explicitar essas dificuldades e atuar com uma comunicação eficiente para o mercado. O presidente do BC afirmou ainda que a diferença entre projeções de inflação do mercado e da autarquia parte de questões sobre ritmo de fechamento do hiato do produto e inércia inflacionária.

De acordo com Campos Neto, o BC deve explicitar mais as suas visões sobre a trajetória do hiato do produto no próximo Relatório Trimestral de Inflação (RTI).

Cenário global

O presidente do Banco Central afirmou ainda que surpresas para cima nos índices de inflação têm sido observadas em grande parte do mundo, com pressões disseminadas tanto nos preços ao consumidor, quanto nos custos de produção.

"O grande exercício agora é saber qual é a passagem dessa inflação que veio do produtor para o consumidor", comentou Campos Neto. "Existe um movimento de reprecificação de inflações para a frente, com as inflações mundiais subindo e algumas que estavam encontrando uma estabilidade voltando a subir recentemente, como Alemanha e Inglaterra."

Gargalos

Campos Neto disse também que os gargalos na economia global, com produção limitada e demanda maior, têm piorado recentemente. O presidente do BC citou o fechamento de fábricas de carros no Brasil por falta de componentes como um sintoma deste problema.

O presidente do BC também mencionou que a economia mais digitalizada, com maior demanda por equipamentos de trabalho eletrônico, pode criar uma mudança estrutural de demanda por bens. Campos Neto afirmou ainda que a agenda de sustentabilidade tende a criar uma pressão de preços no curto prazo, batizada por ele de inflação verde, com aumento da demanda por alguns materiais. Ele ressaltou que a escassez de semicondutores que atinge o setor automotivo é a pior desde 1996.

Câmara aprova MP que cria a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear Política 21:01 | Set. 02, 2021 Autor Agência Brasil Agência Brasil Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia A cúpula menor, voltada para baixo, abriga o Plenário do Senado Federal. A cúpula maior, voltada para cima, abriga o Plenário da Câmara dos Deputados.(foto: Marcello Casal JrAgência Brasil) A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (2) a medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), autarquia federal que vai monitorar, regular e fiscalizar as atividades e instalações nucleares no Brasil. O texto segue para o Senado.



O texto, editado pelo governo federal em maio, também tem como finalidade a proteção radiológica e a das atividades nucleares, bem como de instalações e materiais nucleares e fontes de radiação no território nacional, nos termos do disposto na Política Nuclear Brasileira e nas diretrizes do governo federal.



A nova empresa deverá estabelecer normas sobre segurança nuclear e proteção radiológica; controlar os estoques e as reservas de minérios nucleares; conceder autorizações para a transferência e o comércio de minerais radiativos; e licenças para usinas nucleares e reatores de pesquisa.



A proposta aprovada pelos deputados prevê sabatina do Senado Federal para a nomeação do diretor-presidente e dos dois diretores da diretoria colegiada da ANSN. Os membros da diretoria exercerão mandatos de cinco anos não coincidentes, sendo vedada a recondução. Para o relator, deputado Danilo Forte (PSDB-CE), o país está atrasado nas atividades de regulação e fiscalização do setor nuclear e a separação das demais atividades do setor nuclear já é adotada em países desenvolvidos.



"No caso dos Estados Unidos, país que detém o maior número de reatores nucleares para geração de energia elétrica no mundo, a regulação do uso civil de materiais nucleares é exercida pela Comissão de Regulação Nuclear – NRC (Nuclear Regulatory Commission), agência independente do governo federal americano, instituída pela Lei de Reorganização do Setor de Energia de 1974, que iniciou suas atividades em 1975. Da mesma forma, as atividades de regulação e fiscalização do setor nuclear são exercidas por entidades independentes na França, Reino Unido, Canadá e, atualmente, no Japão", argumentou.



Pela MP, a nova autarquia terá patrimônio próprio, autonomia administrativa, técnica e financeira, Sua sede e foro serão na cidade do Rio de Janeiro e sua atuação será em todo o território nacional. A ANSN não exercerá atividades de regulação econômica, comercial e industrial, nem desenvolverá pesquisas ou levantamentos para esse fim.

Ministro da Saúde afirma que continua no cargo Política 19:22 | Set. 02, 2021 Autor Agência Brasil Agência Brasil Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia O ministro da Saúde, Marcello Queiroga,durante anúncio à imprensa, sobre a produção de vacinas no Brasil(foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil) O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, rebateu em entrevista concedida hoje (2) a jornalistas no Palácio do Planalto a afirmação de uma matéria veiculada por um site de que teria pedido demissão do comando da pasta. Queiroga respondeu que não solicitou a saída do cargo e não pretende fazê-lo. "Nem pedi demissão, nem vou pedir demissão. Estarei aqui no Ministério da Saúde até o dia que o presidente entender que sou útil para a nação brasileira", declarou. O titular do Ministério da Saúde reclamou da informação veiculada pela página O Bastidor e também em redes sociais. "Eu não sei a quem interessa essa indústria de boatos e fake news para tentar desestabilizar o governo, inventando divisões", reclamou. Queiroga defendeu o desempenho da própria gestão, destacando as ações de combate à pandemia, em especial a campanha de vacinação contra a covid-19 coordenada pelo Ministério da Saúde. "Assumi o Ministério há pouco mais de cinco meses em situação sanitária difícil, provocada pela pandemia da covid-19. Empreendemos uma das campanhas de vacinação contra a covid-19 mais bem-sucedidas do mundo. Estamos vendo a queda do número de casos e de óbitos e menor pressão sobre os hospitais", comentou.