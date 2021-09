EUA: eventos climáticos extremos reforçam urgência de investir em infraestrutura

A Casa Branca alerta para a possibilidade de ciberataques no período do feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, celebrado no próxima segunda-feira, 6. Na coletiva de imprensa diária da administração, a Conselheira Adjunta de Segurança Nacional para Tecnologia Cibernética e Emergente, Anne Neuberger, esteve presente e afirmou que não há informações específicas sobre a ameaça, mas que os ataques historicamente vêm aumentando em períodos próximos a feriados.

Segundo Neuberger, a infraestrutura crítica precisa ser reforçada, e é necessário observar uso ilícito de criptomoedas, que frequentemente são utilizadas neste tipo de atividade. Entre as dicas se segurança, a conselheira indicou a atualização de softwares, a cautela com links suspeitos e a troca constante para senhas fortes.

"Vimos quedas no número de ataques ransomware, e esperamos que essa tendência possa prosseguir", afirmou sobre os sequestros digitais, que tiveram uma atividade mais intensa no começo do verão do Hemisfério Norte. Em junho, a JBS foi vítima de um ataque do gênero no país que paralisou grande parte de sua operação e exigiu o pagamento de resgate. Segundo Neuberger, as conversas com a Rússia sobre o tema continuam, uma vez que parte das suspeitas sobre a origem das atividades apontam para o país.

