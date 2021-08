Foguetes bombardeiam vizinhança próxima ao aeroporto internacional de Cabul

A equipe da companhia aérea American Airlines improvisou uma pizzaria dentro de um avião que transportava evacuados do Afeganistão para Washington, capital dos Estados Unidos, como forma de cuidar dos passageiros. Além das pizzas, a aeronave foi abastecida por pijamas, panos, fraldas e até ursos de pelúcia para crianças.

De acordo com o portal Aeroin, a iniciativa foi por que, além do voo de longa duração, a espera dentro do avião em Washington seria longa, chegando a 12 horas. Tudo isso para garantir que toda a papelada necessária estivesse em ordem, pois não houve tempo para que ela fosse organizada pelos refugiados antes. Dessa forma, como os trâmites de admissão no país são demorados, fez-se necessária uma tomada de medidas pela empresa para garantir conforto aos passageiros.

Os refugiados foram enviados de Cabul para bases militares no Catar e na Alemanha, sendo levados, posteriormente, para a capital dos Estados Unidos. O gerente de alianças que participou da ação, David Lombard, explicou que a equipe fez de tudo pelos passageiros do voo por saberem da atual situação que se encontra o Afeganistão, sendo uma motivação a mais para a companhia aérea realizar o que podia para fornecer um pouco mais de conforto a bordo.

Além disso, as equipes da American Airliness também estão tornando possível as missões CRAF, primeira composta por voluntários da base de Nova Iorque e liderada pelo comandante Tony Dettorre, diretor de voo para Nova Iorque e Boston. Ele explicou que faz parte do esforço nacional fornecer viagens seguras para os que oferecem e se sacrificam pelos Estados Unidos, de forma que sem os esforços deles tanto no solo como no ar, as missões não seriam possíveis.





