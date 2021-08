Estados Unidos atacam militantes do Estado Islâmico em Cabul

A janela de transferência internacional do futebol brasileiro fecha na segunda-feira, 30, e o departamento de futebol do Fortaleza tentará trazer pelo menos mais um jogador por meio dela. O Esportes O POVO apurou que existe uma negociação em andamento e é possível, inclusive, que o atleta em questão seja regularizado após o encerramento do período.

Para que isso seja possível, podem ocorrer duas situações. Uma delas, inclusive, já aconteceu no Fortaleza, com Franco Fragapane, em 2020. Na ocasião, o argentino, que veio por empréstimo do Talleres, não foi registrado no BID no último dia de janela, mas toda a documentação da transferência foi registrada dentro do prazo no sistema da Fifa, denominado TMS (Transfer Match System).

Outra possibilidade, bem plausível, inclusive, é que o jogador em questão tenha o contrato encerrado no exterior antes do fechamento da janela. Dessa forma, ele poderia se transferir para o Brasil na condição de agente livre, podendo, portanto, ser registrado até a data limite da Série A do Brasileiro, que é 24 de setembro.

A posição do jogador em questão é um mistério, mas o Esportes O POVO apurou que é uma peça avaliada internamente como de nível elevado, com total condição de brigar por titularidade. Caso não seja possível trazer o atleta ainda para a temporada 2021 — e não há desespero para isso, já que o Fortaleza tem ido bem com o elenco que possui —, este já deve ficar acertado para o início de 2022, como pré-contrato.

Pela janela de transferência internacional já vieram Edinho, Ángelo Henríquez e Valentin Depietri. Os dois primeiros já estrearam, enquanto o argentino conseguiu condição de jogo apenas na última terça-feira, 24.



