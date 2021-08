Nos EUA, Biden alerta para riscos do furacão Ida

O Pentágono anunciou neste sábado, 28, que "dois alvos importantes" do grupo Estado Islâmico (EI), um "organizador e um operador", morreram e outro foi ferido em um ataque com drones dos Estados Unidos no Afeganistão, sem revelar seus nomes.

"Posso confirmar, agora que recebemos mais informações, que dois alvos importantes do EI morreram e outro foi ferido no ataque executado neste sábado de fora do Afeganistão", afirmou o general americano Hank Taylor.

"Até onde sabemos, não há vítimas civis", completou.

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, se negou a explicar se os alvos do ataque tiveram envolvimento direto no atentado de quinta-feira perto do aeroporto de Cabul, que matou mais de 100 pessoas, incluindo 13 soldados americanos.

O atentado foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico em Khorasan (EI-K).

"São organizadores e operadores do EI-K, esta razão é suficiente", afirmou o porta-voz em uma entrevista coletiva.

O ataque aconteceu durante "apenas uma missão", disse Kirby.

"Ninguém diz que porque os matamos não precisamos mais nos preocupar com o EI", disse o porta-voz, antes de destacar que o exército dos Estados Unidos continua "concentrado na ameaça ainda ativa".

"O fato de que estes dois indivíduos já não estão mais na superfície da Terra é algo bom", completou.

As operações de retirada do Afeganistão prosseguem, segundo Kirby.

"Há quase 1.400 pessoas no aeroporto de Cabul que passaram por controles e estão registradas para voos hoje", afirmou o general Taylor.

Um funcionário do Departamento de Estado disse que quase 350 americanos informaram que ainda estão tentando sair do país.

As forças estrangeiras têm prazo até 31 de agosto para abandonar o Afeganistão.

Quase 117.000 pessoas foram retiradas do Afeganistão desde 14 de agosto, um dia antes da tomada de poder pelos talibãs em Cabul, segundo os dados mais recentes divulgados pelo governo dos Estados Unidos.

"Seguimos controlando o aeroporto e continuamos controlando a segurança do aeroporto", insistiu Kirby.

Na sexta-feira, os talibãs anunciaram que haviam assumido o controle de algumas áreas do aeroporto de Cabul.

"Os talibãs têm postos de controle ao redor do aeroporto, mas não são responsáveis pela segurança do local", disse o porta-voz americano.

As retiradas não foram suspensas e prosseguirão "até o fim".

O Pentágono anunciará "em breve" os nomes dos 13 soldados mortos no ataque de quinta-feira.

Os restos mortais dos militares estão a caminho dos Estados Unidos, segundo Kirby, que não informou a data prevista de chegada.

