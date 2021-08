Pentágono confirma explosão no aeroporto de Cabul

Uma explosão foi registrada nos arredores do aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão, na manhã desta quinta-feira, 26, anunciou o porta-voz do Pentágono, John Kirby, que não divulgou um número de eventuais vítimas. A informação é da AFP.

"Podemos confirmar uma explosão do lado de fora do aeroporto de Cabul. Não está claro no momento se há vítimas", tuitou Kirby. Funcionários do governo dos Estados Unidos e de países aliados afirmaram nas últimas horas que tinham informações dos serviços de inteligência sobre ameaças de ataques contra o aeroporto da capital afegã.

O ataque havia sido antecipado por autoridades dos Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, que pediram a cidadãos que ainda estejam em Cabul para "buscar um local seguro" até segunda ordem. Tropas dos três países têm atuado em Cabul para evacuar funcionários do governo e afegãos que estejam em risco com a volta do Talibã ao poder.

Desde que o grupo extremista tomou o governo do Afeganistão, em 15 de agosto, o aeroporto de Cabul passou por diversos conflitos. Milhares de pessoas se aglomeram no terminal em busca de uma saída do país, gerando tumultos que já causaram diversos óbitos. Na segunda-feira, 23, um tiroteio deixou um morto e três feridos.

