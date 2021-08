Reino Unido disposto a retirar cães e gatos de Cabul

Um dos trabalhos do Corpo de Bombeiros do Ceará é realizar o resgate de animais em situações que põem em risco a própria segurança ou a da população. Os bombeiros atuam no resgate de animais considerados domésticos, como cães, gatos, vacas e bois; bem como de animais silvestres, como aves e répteis. De acordo com dados divulgados nesta sexta-feira, 20, apenas entre janeiro e julho de 2021, cerca de 3.955 animais foram recolhidos.

Segundo os dados, 65% (2.563 resgates) de todos os animais salvos se concentram apenas na Região Metropolitana e na Capital. O Interior representa 35% (1.392 resgates) das ocorrências. Número expressivo frente aos 5.217 animais resgatados em todo o período de 2020. Segundo o primeiro-tenente Fidelis Dutra, assessor de comunicação do CBMCE, nos casos em que o tutor de um animal resgatado é identificado, o animal é imediatamente devolvido ao proprietário.

Os procedimentos com animais silvestres, por sua vez, são mais cuidadosos. "Caso não esteja machucado, resgatamos o animal para evitar risco à população e o soltamos em um ambiente compatível com o seu habitat natural e longe da civilização, em uma área de conservação ou Área de Proteção Ambiental (APA)", explica.

As autoridades enfrentam dificuldades com o quantitativo de animais sem tutores. Segundo a corporação, muitas vezes as espécies necessitam de cuidados médicos específicos. Além disso, encontrar um local que acolha os resgatados é um trabalho árduo. "Procuramos zoológicos, como o Sargento Prata ou Ecopoint Parque Ambiental, ONGs ou seu próprio habitat, mas isso é mais comum no Interior do estado", diz Fideles Dutra .

Esse quadro se agrava com a chegada do segundo semestre e o aumento dos índices de queimadas no Estado. Nesses casos, os militares realizam procedimentos ainda mais cuidadosos em relação ao resgate de animais feridos. “Universidades que prestam serviços veterinários, como a Universidade Estadual do Ceará (Uece), auxiliam com os cuidados, mas apenas de animais de pequeno porte”, declara o primeiro-tenente. Além disso, os agentes atuam a partir dos conselhos e instruções dos órgãos de proteção ambiental e aos animais, como o Ibama.

Cuidados

Segundo a corporação, algumas ações devem ser tomadas ao encontrar um animal silvestre, como manter sempre distância do animal e não tentar capturá-lo para não ferir ou machucá-lo. Em seguida, acione uma equipe do Corpo de Bombeiros para fazer o resgate, ligando o número 193. Além disso, é orientado que condutores de veículos sempre reduzam a velocidade ou parar o veículo quando visualizarem animais em vias de tráfego. Assim, poderá evitar acidentes e não machucar o animal.

Poços, valas e cacimbas devem estar cercados, sinalizados e tampados para se evitar situações de acidentes. Os animais são curiosos e não tem noção do perigo.

Serviço

Para solicitar o socorro a animais domésticos e silvestres, basta acionar o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará através do número 193. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive finais de semana e feriados.

