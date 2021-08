China rechaça sanções contra o Afeganistão e faz críticas aos EUA

Depois de 21 dias de quarentena na China, o secretário de Assuntos Internacionais do Estado, César Ribeiro, tentou utilizar, durante todo o tempo possível, os seus contatos para fechar contratos de compra de vacina e atrair empresas para o Ceará.

Ontem, em entrevista ao Guia Econômico da Rádio OPOVO-CBN, ele apresentou os resultados de sua missão na Ásia. Dois pontos devem ser destacados: a compra de vacinas direto do laboratório Sinovac e a vinda da empresa Aok Tooling para a produção de máscaras cirúrgicas. Detalhe: a empresa deve ficar na ZPE, no Porto do Pecém.

Em um primeiro momento foi assinado um memorando com a Aok, iniciando as tratativas para a instalação da fábrica. Como garantia da sua manifestação de interesse, a empresa Aok fez uma doação de 100 mil máscaras, que devem chegar em breve ao estado.

Uma equipe técnica da companhia está agendando visita ao Ceará para setembro. A ideia é trazer a empresa e também a qualificação da mão de obra e tecnologia de ponta. César Ribeiro acredita que esse pode ser o início de uma trajetória bem-sucedida com o mercado asiático.

Os projetos do Ceará não estão restritos à Ásia, havendo também acordos com diversos países. Com a Dinamarca existe um trabalho na área de governança digital; já com os Estados Unidos, está sendo trabalhado um acordo de cooperação nos segmentos de saúde, infraestrutura, turismo e negócios.

Ou seja, mais uma vez o estado busca trabalhar como um ente federativo independente na busca da sua internacionalização.

Vacinas

NEGOCIAÇÃO SEM TERCEIROS

Além do contato com o laboratório Sinovac, o secretário César Ribeiro manteve contato com o Sinopharm, que é também um dos maiores laboratórios que aplicam vacinas na China, com certificação da União Europeia. Houve interesse do laboratório de conversar com o Estado. As secretarias da Saúde e doDesenvolvimento Econômico já foram contactadas para seguirem com as negociações. O Ceará tem priorizado o contato direto com os laboratórios responsáveis pela produção de vacinas, sem a intermediação de terceiros.

Foto: Divulgação Steven van Wijk, novo Diretor Comercial da Air France-KLM para a América do Sul

Air France-KLM

NOVO DIRETOR COMERCIAL

O grupo Air France-KLM tem um novo diretor comercial: trata-se de Steven van Wijk, que ficará responsável pela área. O executivo já havia trabalhado na Air France-KLM em Nairobi, no Quênia.

Água mole…

DE OLHO NAS MONTADORAS

O Brasil vive um processo de desindustrialização e as montadoras de carros deixam o País. O Ceará também sofre com isso, como é o caso do fechamento da Troller. Apesar do clima ruim, o Governo do Estado insiste na busca de projetos. Na missão da equipe do governo na China, houve visita a Great Wall Motors, que deve anunciar até setembro o seu destino no Brasil.

A montadora chinesa confirmou o interesse em ampliar a produção da fábrica adquirida da Mercedes-Benz no interior de São Paulo. Embora o Ceará esteja descartado no momento, o trabalho é para a abertura de um canal de negociação.

Desafios

PROJETO RESPOSTA

Há um movimento da sociedade civil em busca de uma economia mais humana, produtiva e inclusiva. O resultado disso será lançado hoje, às 18h, no BS Design Corporate Towers através do Projeto Resposta. O ex-deputado Carlos Matos é um dos fundadores do movimento.





Tags