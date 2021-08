Casa Branca: estamos em contato diário com Taleban, durante retirada

As inundações que afetam o Estado de Tennessee, no sul dos Estados Unidos, deixaram pelo menos 21 mortos e 50 desaparecidos, informaram fontes do governo local à agência Reuters em um balanço preliminar. O Estado foi atingido no sábado (21) por tempestades e inundações consideradas "históricas" pelos meteorologistas, com 38 centímetros ou mais de chuva. Estradas rurais, rodovias estaduais e pontes foram destruídas e milhares de casas ficaram sem energia elétrica. A inundação arrancou árvores maciças, casas e atirou carros e caminhonetes para valas e galpões e outras estruturas.

Cindy Dunn, 48 anos, disse ao jornal Tennessean que ela e o marido ficaram presos no sótão de casa durante várias horas após a água ter subido a 1,8 metro de altura. O casal foi salvo por uma equipe de resgate que ergueu a pá de uma escavadeira até uma janela pela qual pudessem passar. "Inferno. Foi isso que enfrentamos", disse ela ao jornal.

No condado de Humphreys, a 90 minutos de Nashville, as inundações de sábado representaram um recorde de 24 horas de chuvas no Tennessee, informou o Serviço Meteorológico Nacional. O governador do estado, Bill Lee, descreveu cenas de "perdas e dor" em Waverly, uma localidade de 4.500 habitantes onde morreram 20 pessoas. "Nossos corações e nossas orações têm que estar com as pessoas desta comunidade", disse Lee após visitar o local da tragédia.

Foram registradas chuvas de até 17 polegadas (43 cm) em algumas áreas, que provocaram cheias na tarde de sábado e à noite. A cidade de Waverly, cerca de 55 milhas (88 km) a oeste de Nashville, foi a mais atingida. Centenas de casas ficaram inabitáveis.

O prefeito de Waverly, Wallace Frazier, disse ao jornal Tennessean que as pessoas mortas nas inundações tinham idades variadas. O Washington Post, citando membros de uma família, relatou que gêmeos de sete meses de idade morreram depois de terem sido varridos pela água dos braços dos seus pais.

Os funcionários da administração de Waverly compararam a tempestade a um furacão ou tornado e afirmaram que a água subiu tão rápido que algumas pessoas não tiveram tempo de abandonar suas casas. As operações de socorro prosseguiram no domingo. Funcionários seguiram de casa em casa para buscar vítimas ou pessoas que precisavam de ajuda.

O Departamento de Segurança Pública de Waverly publicou em sua página no Facebook uma lista de nomes de pessoas desaparecidas e pediu a ajuda dos moradores para localizar todas. Em Washington, o presidente Joe Biden expressou "o mais sincero pesar pela repentina e trágica perda de vidas" no Tennessee. "Pedi ao administrador da Agência Federal de Gestão de Emergências que converse com o governador (Bill) Lee do Tennessee imediatamente e ofereça a ajuda necessária", disse Biden. (Com agências internacionais).

Tags