Itália quer promover reunião emergencial do G-20 sobre quadro no Afeganistão

Na presidência rotativa do G-20 este ano, a Itália almeja promover uma reunião emergencial do grupo para tratar da crise provocada pela chegada do Taleban ao poder no Afeganistão, em meio à retirada das tropas americanas, segundo informou a imprensa local. Os jornais La Repubblica e Il Messagero revelaram que o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, conversará com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre o tema por telefone nesta quinta-feira, 19.

De acordo com os dois diários, Draghi quer realizar um encontro do G-20 antes da cúpula marcada para outubro, em Roma. O objetivo seria confrontar os interesses entre as diversas partes com alguma influência na região, entre elas China, Rússia, Arábia Saudita e Turquia. Na próxima semana, os líderes do G-7 participarão de uma reunião virtual para discutir a situação no Afeganistão.

