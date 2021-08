Afeganistão: Otan chama teleconferência extraordinária de chanceleres sobre crise

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) convocou para esta sexta-feira, dia 20, uma teleconferência extraordinária de ministros de Relações Exteriores de nações que integram o grupo para discutir a crise do Afeganistão, dias após o grupo extremista Taleban retomar o controle do país. De acordo com comunicado agora divulgado, a reunião de chanceleres será presidida pelo secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.

