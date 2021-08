Fuga de Ashraf Ghani do Afeganistão teve como destino os Emirados Árabes

Desde que deixou o país no último domingo, 15, após o Taleban cercar Cabul e praticamente encerrar a disputa pelo poder no país, o paradeiro do presidente Ashraf Ghani era desconhecido. Muito se especulou sobre qual teria sido o destino do ainda presidente de direito do Afeganistão, mas apenas nesta quarta-feira, 18, o governo dos Emirados Árabes Unidos confirmou que recebeu o líder político afegão.

Em um comunicado pela agência de notícias oficial WAM, o Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional dos Emirados Árabes confirmou que Ghani e sua família foram recebidos no país "por considerações humanitárias". Não foram divulgadas, no entanto, mais detalhes sobre sua chegada.